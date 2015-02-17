Три человека пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой на юге города

В ДТП с автобусом и маршруткой на юге Москвы пострадали три человека

На юге столицы маршрутное такси столкнулось с автобусом, пострадали три человека, сообщает Агентство "Москва".

Лобовое столкновение маршрутки и автобуса произошло около 14.00 на Бесединском шоссе в районе дома 21. "Пострадавшие направлены в лечебные учреждения города, возможна их госпитализация", – рассказали в столичном управлении ГИБДД

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники автоинспекции, причины столкновения выясняются.

Аналогичная авария произошла утром во вторник. На Ярославском шоссе столкнулись автобус и маршрутное такси. ДТП произошло около дома №115.

В результате столкновения пострадали четыре человека.