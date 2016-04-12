В ДТП на юго-востоке столицы пострадал один человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На юго-востоке города в ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля пострадал один человек. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в 9:40 возле дома № 99 по Рязанскому проспекту. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал мотоциклист. Его уже доставили в медицинское учреждение.

Как добавляет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС, к месту аварии для оказания медицинской помощи вылетал спасательный вертолет.