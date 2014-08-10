Джип насмерть сбил дорожного рабочего на Садовом кольце

На Садовом кольце насмерть сбили дорожного рабочего

На Садовом кольце погиб дорожный рабочий. На внешней стороне, в районе Новинского бульвара столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительной версии, Land Cruiser на полном ходу врезался в стоящий на проезжей части грузовик Hyundai, который принадлежит дорожным службам. В это время там проводились ремонтные работы.

Как утверждают свидетели, участок был огорожен специальными знаками. После столкновения внедорожник превратился в груду металла. Водитель, который перед аварией покинул свой грузовик, погиб на месте.

Движение на этом участке дороги сейчас сильно затруднено. На месте аварии работают полицейские и спасатели.