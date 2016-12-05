Главное управление СК займется расследованием дела о ДТП в Югре, передает ТАСС.

По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, председатель ведомства Александр Бастрыкин уже вылетел в Ханты-Мансийск для того, чтобы лично координировать работу следователей на месте аварии. В первую очередь Бастрыкин заслушает итоги первоначальной работы следователей.

ДТП в ХМАО

ДТП с участием грузовика, двух легковых автомобилей и рейсового автобуса произошло в воскресенье, 4 декабря, на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск – Тюмень. На автобусе детская команда возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск.

В салоне автобуса находилось 32 пассажира, в том числе 29 детей. Родственники опознали всех 12 погибших в результате автокатастрофы, десять из них – дети. Более 20 человек остаются в больницах, многие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело.



Следователи задержали представителя компании-перевозчика, автобус которой попал в ДТП в ХМАО. Кроме того, они уже допросили водителей грузовых автомобилей и водителя автобуса. Мужчины дали противоречивые показания относительно местонахождения транспортных средств в момент ДТП.

Выяснилось, что правила дорожного движения были грубо нарушены водителями автобуса и одного из грузовиков. Их привлекли в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Понедельник, 5 декабря, объявлен днем траура в Ханты-Мансийском автономном округе.