Пострадавший при нападении на пост ДПС полицейский скончался

Полицейский, который пострадал при нападении на пост ДПС в Подмосковье, скончался в больнице, сообщает телеканал "Москва 24".

Как пояснили в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского, он умер 29 августа в час ночи.

До этого сотруднику правоохранительных органов провели операцию, однако состояние больного оставалось тяжелым.

Нападение произошло 17 августа на 20-м километре Щелковского шоссе. Там двое сотрудников полиции получили ранения в результате перестрелки : при проверке документов на посту ДПС двое мужчин азиатской внешности напали на сотрудников ГИБДД.

Один из них ударил полицейского топором, коллеги пострадавшего в ответ на это открыли огонь. Второй налетчик выхватил пистолет и ранил еще одного полицейского, ответным огнем нападавших уничтожили.

Одного из пострадавших полицейских пришлось прооперировать, он находился в реанимации. Другой сотрудник правоохранительных органов получил менее серьезное ранение. Сейчас он проходит лечение в Главном клиническом госпитале МВД.