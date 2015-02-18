Нового "Чужого" снимет режиссер "Района №9"

Фото: facebook.com/aliendvd

Режиссер "Района №9" Нил Бломкамп снимет новый фильм про Чужого. Об этом южноафриканец сообщил в своем Instagram.

Продюсером выступит Ридли Скотт, режиссер оригинальной ленты 1979 года. Когда выйдет новый "Чужой", пока неизвестно.

Предполагается, что новая картина расскажет о том, что происходит через несколько лет после событий, развернувшихся в фильме "Прометей 2", отмечает Variety. Этот фильм зрители увидят в 2016 году.

Отметим, что действие первого "Прометея", снятого Ридли Скоттом в 2012 году, происходит в той же вселенной, что и действие "Чужого". В картине, кроме того, много отсылок к культовой ленте 1979 года.

Um... So I think it's officially my next film. #alien Фото опубликовано Brownsnout (@neillblomkamp) Фев 18 2015 в 3:55 PST



"Эм... думаю, это официально мой следующий фильм #чужой"

Режиссер Нил Бломкамп родом из Южной Африки. В этом году на экранах появится его новый фильм "Робот по имени Чаппи", в котором снялись Хью Джекман, Сигуни Уивер и солистка Die Antwoord Йоланди Фиссер.

"Чужой" - фильм Ридли Скотта, выпущен в 1979 году. Культовая картина, получившая "Оскар" за визуальные эффекты, рассказывает об инопланетной расе Чужих. Над образом Чужого работал Ганс Гигер.