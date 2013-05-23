У театра "Современник" может появиться памятник Игорю Талькову

У театра "Современник" появится памятник Игорю Талькову

На Чистых прудах может появиться памятник музыканту Игорю Талькову. Такой проект депутаты Басманного округа хотят предложить на рассмотрение комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству.

Скорее всего, это будет сидящий на скамейке музыкант. Установить монумент предлагают возле театра "Современник".

В ближайшее время проект памятника обсудят с жителями города. В частности, за предложенные варианты памятника можно будет проголосовать в соцсетях, где созданы специальные сообщества.

Игорь Тальков – российский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт и киноактер. В начале своего творческого пути он сотрудничал с группами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб". Впервые Тальков стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". После этого в 1987 он создал группу "Спасательный круг". В течение 1989 года Тальков написал более двухсот песен. Музыкант был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный".