Послу России в Черногории вручили ноту протеста

Фото: ТАСС/UIG/JTB Photo

Посол России в Черногории Сергей Грицай получил ноту протеста от МИД страны в связи с депортацией из Москвы члена правящей Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича. Об этом сообщается на сайте правительства Черногории.

В документе сказано о ненадлежащем поведении российских властей при задержании Вуковича. В частности, должностные лица не обеспечили задержанному адекватных условий после ухудшения состояния его здоровья.

Вуковича задержали 28 мая во время транзитного перелета через Москву в аэропорту Домодедово. По словам самого депутата, ему сообщили, что он входит в список персон нон грата в России и будет депортирован в Черногорию.

Парламентарий пожаловался, что своего обратного рейса он был вынужден дожидаться в негуманных условиях. После этого у него обострилось хроническое заболевание.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, пояснила, что запрет на въезд депутату связан с санкциями Евросоюза. Она напомнила, что Черногория изначально присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, в том числе и персонального характера.