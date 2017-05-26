Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 07:19

Белый дом объяснил, почему Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории

Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman

Президент США Дональд Трамп отодвинул премьер-министра Черногории, следуя согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии, сообщает ТАСС.

Как пояснил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, все места для снимка были распределены и согласованы заранее. От дальнейших комментариев представитель правительства отказался, сославшись на то, что не видел эпизод собственными глазами.

Телекамеры запечатлели, как Дональд Трамп, проходя сквозь ряд других участников саммита в Брюсселе, оттолкнул в сторону стоявшего на пути главу правительства Черногории Душко Марковича.

Сам премьер-министр также прокомментировал случившееся. Он заявил, что даже не заметил, как президент США подвинул его перед фотосессией. Как он пояснил телеканалу CBS News, по его мнению, ситуация была совершенно безобидной.

