Москвичи взяли 10 наград на ЧР по фигурному катанию

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Московские спортсмены взяли 10 наград на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта.

Так в мужском одиночном катании первым стал Максим Ковтун, а Сергей Воронов и Адьян Питкеев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

Победу в женском одиночном катании одержала московская спортсменка Елена Радионова. Бронзовая медаль отправилась к Евгении Медведевой.

Танцевальные пары из Москвы заняли весь пьедестал почета: золотую медаль получили Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, Ксения Монько и Кирилл Халявин заняли второе место, а бронзовая награда у Александры Степановой и Ивана Букина.

В соревнованиях спортивных пар первые два места - у Ксении Столбовой в паре с Федором Климовым и у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым.