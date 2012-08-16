Московские хоккеистки одолели соперниц из Барнаула

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Столичная команда ЦСП "Измайлово" встречалась с барнаульским "Коммунальщиком" и одержала победу со счетом 4:2, сообщает пресс-служба Департамента по физической культуре и спорту города Москвы. Матч проходил в рамках чемпионата России по хоккею на траве среди женских клубов Суперлиги.

Подопечные Олега Потапова пропустили первыми, но вскоре восстановили равновесие, а к перерыву вышли вперед. Во втором тайме москвички забили ещё два гола в ворота соперниц.

Таким образом, ЦСП "Измайлово" сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице. Столичный клуб лидирует с большим отрывом от преследователей.

В следующей встрече москвичкам предстоит помериться силами с казанской командой УОР-РСДЮШОР "Динамо".