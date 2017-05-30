После жесткой посадки самолета в Саратовской области завели дело

Фото: ТАСС/Александр Щербак

После жесткой посадки самолета в Саратовской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России. По версии следствия, Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров.

По предварительным данным, при посадке отказал один из двигателей. На борту самолета находились четыре летчика и курсант. Последний от полученных травм скончался. Остальных госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Дело возбуждено по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним".