30 мая 2017, 12:51

Происшествия

После жесткой посадки самолета в Саратовской области завели дело

Фото: ТАСС/Александр Щербак

После жесткой посадки самолета в Саратовской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России. По версии следствия, Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров.

По предварительным данным, при посадке отказал один из двигателей. На борту самолета находились четыре летчика и курсант. Последний от полученных травм скончался. Остальных госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Дело возбуждено по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним".

ЧП с военным самолетом произошло рано утром 30 мая в Саратовской области. Заходя на посадку, Ан-26 не выдержал параметры снижения и загорелся. Уточняется, что самолет балашовского учебного центра проводил испытательный полет.
