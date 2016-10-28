СК проводит проверку после гибели мужчины на станции МЦК

Фото: ТАСС/Александр Щербак

СК проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины под поездом на станции МЦК. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Как сообщается, неизвестный мужчина 35-40 лет переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте в районе станции Окружная. Около 20:00 на него был совершен наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на официальном аккаунте МЦК в Telegram сообщалось, что мужчина выжил.

После инцидента электропоезда на МЦК ходили с увеличенными интервалами. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. Поезда следуют каждые 12 минут.