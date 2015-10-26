Прорыв водопроводной трубы на Остоженке ликвидировали

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

На улице Остоженка в районе дома № 23 по соседству с консульством Хорватии прорвало трубу холодного водоснабжения. Из колодца канализации стал бить фонтан, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме Остоженки затопило часть Коробейникова переулку. Движение по тротуарам пострадавших улиц было серьезно затруднено.

Прибывшие к месту аварии коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия локального наводнения. На месте продолжают работать службы МЧС и Мосводоканала. Они откачивают воду из коллектора.

В настоящее время серьезных затруднений в движении на Остоженке нет.

Напомним, 18 октября на Монтажной улице произошло аналогичное ЧП. Там случился прорыв трубы горячего водоснабжения. Прилегающую территорию буквально заволокло клубами пара.

Завеса пара была настолько плотная, что уже в метре от машины практически ничего не было видно. Данную аварию также ликвидировали коммунальные службы.