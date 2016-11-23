Возгорание в ЦУМе ликвидировали

Возгорание в здании ЦУМа ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на шестом этаже здания – густой дым. Из здания эвакуировали более тысячи человек. На месте работают более 60 человек и 19 единиц техники. Причиной задымления стала вспышка на кухне в ресторане на минус первом этаже, после чего дым попал в систему вентиляции.

Как сообщает телеканал "Москва 24", движение на Неглинной и Пушечной улицах сильно затруднено. Также сложно проехать по участку Большой Лубянки.

