22 июня 2016, 15:25

Происшествия

СК начал проверку после гибели мужчины под колесами "Аэроэкспресса"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 35-летнего мужчины под колесами "Аэроэкспресса", следовавшего с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

ЧП произошло в районе станции Нижние Котлы. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электропоезда не успел затормозить и сбил его. В результате мужчина получил смертельные травмы.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

