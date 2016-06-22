СК начал проверку после гибели мужчины под колесами "Аэроэкспресса"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 35-летнего мужчины под колесами "Аэроэкспресса", следовавшего с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

ЧП произошло в районе станции Нижние Котлы. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электропоезда не успел затормозить и сбил его. В результате мужчина получил смертельные травмы.

После завершения проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.