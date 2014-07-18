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Наземный транспорт

18 июля 2014, 18:36

Автобусы "М" будут ходить вдоль синей линии метро до воскресенья

ЧП наземный транспорт автобусы авария

Фото: M24.ru

Бесплатные автобусы вдоль Арбатско-Покровской линии метро продолжат ходить до воскресенья, сообщили M24.ru в Мосгортрансе.

"Параллельно будут несколько суток продолжать движение автобусы, чтобы у граждан была альтернатива при поездке", - сказал Сергей Собянин, приехавший проконтролировать восстановительные работы в метро.

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Компенсационные автобусы курсируют между станциями "Киевская" и "Молодежная" в обоих направлениях. Для их движения на Кутузовском проспекте выделили специальную полосу. Средний интервал движения компенсационного маршрута составляет две минуты.

Кроме того, проехать к станциям синей ветки можно на регулярном наземном городском транспорте. Так, от станции "Славянский бульвар" к "Киевской" следуют автобусы №№ 91, 157, 205, 818 и 840, к станции "Университет" – автобусы № 103, к станции "Филевский парк" – автобусы №№ 139 и 883. Проехать от станции "Парк Победы" к "Киевской" можно на автобусах №№ 91, 157, 205, 818 и 840, а к станциям "Багратионовская" и "Белорусская" – на автобусах № 116.

Между станциями "Кунцевская" и "Пионерская" курсируют автобусы №№ 73, 135 и 178, между "Кунцевской" и "Юго-Западной" – автобусы № 688. От станции "Молодежная" к станции "Филевский парк" следуют автобусы №№ 73 и 135, к станции "Октябрьское поле" – автобусы № 691, к платформе Рабочий поселок – автобусы №№ 127 и 757, к платформе Кунцево – автобусы №№ 58, 73 и 190.

Автобусы маршрута "М" продолжат работу после ремонта метро - Собянин

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. В ЧП пострадали более 400 человек. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда. По версии следствия Башкатов нарушил методику и технологию проведения работ, что привело к аварии и человеческим жертвам.

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