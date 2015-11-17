Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Волгограде

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Волгограде экстренно сел самолет Boeing 737 "Туркменских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Ашхабад. Как сообщает Агентство "Москва", причиной незапланированной посадки могла стать разгерметизация.

Как сообщили агентству в представительстве "Туркменских авиалиний", пассажиров могут доставить в пункт назначения дополнительными рейсами. Это может произойти, если неисправность не будет устранена в ближайшее время.

Авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту Волгограда. В момент ЧП на борту самолета находились 50 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Напомним, в августе в российской столице совершил вынужденную посадку Boeing авиакомпании "Туркменистан Эйрлайнс". Причина – треснувшее стекло в кабине пилотов.

Борт летел из Санкт-Петербурга в Ашхабад. На подлете к Москве пилот сообщил авиадиспетчеру о трещине и запросил разрешение на посадку. В этот момент самолет находился на высоте около двух с половиной тысяч метров.