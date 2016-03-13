На юге столицы сошли с рельсов два вагона с цементом

В Каширском проезде грузовой поезд сошел с рельсов

Два вагона с цементом сошли с рельсов на юге города. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

ЧП произошло в районе дома № 19 на Каширском проезде. Собеседник агентства добавил, что опрокидывания вагонов не произошло.

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что сход вагонов произошел на подъездных путях, не обслуживаемых РЖД и не находящихся на ее балансе.

Данное происшествие не повлияло на движение поездов и все составы следуют согласно расписанию. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.