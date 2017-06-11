Стрельба в подмосковном Кратове: что известно

Вечером 10 июня мужчина открыл стрельбу по прохожим из окон частного дома в поселке Кратово Раменского района Московской области. В результате четыре человека погибли, еще несколько получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело. Все, что известно о ЧП – в материале m24.ru.

Что произошло

Вечером 10 июня в поселке Кратово мужчина поджег сарай, а затем открыл огонь по прохожим людям из окон частного дома. Стрельбу он вел из охотничьего ружья.

Первоначально сообщалось о трех раненых. Однако позже стало известно, что погибли четыре человека. Еще несколько получили ранения.

В поселок Кратово прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев. Сотрудники спецслужб оцепили место происшествия и готовились к штурму дома. Один из бойцов Росгвардии получил осколочное ранение, его жизни ничего не угрожает.



Стрелку удалось скрыться, район оцепления расширили. Позже сотрудники МВД и Росгвардии установили местонахождение мужчины.

К полуночи 10 июня стрелка ликвидировали. В МВД сообщили, что при задержании он оказал активное сопротивление. На протяжении нескольких часов он отстреливался и бросал гранаты, пострадали четыре спецназовца.

Что известно о подозреваемом

По данным телеканала "Москва 24", подозреваемого 1967 года рождения зовут Игорь. Он служил в Чечне во время вооруженного конфликта и владеет навыками стрельбы.

В доме на четыре семьи мужчина проживал со своей матерью. Как сообщают соседи нападавшего, он страдал психическим расстройством и проходил лечение в больнице. Также он был судим.

Версии произошедшего

По предварительным данным, в доме стрелка произошел конфликт на бытовой почве. Предположительно, подозреваемый находился под воздействием стимулирующих веществ.