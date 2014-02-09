Форма поиска по сайту

Рабочие восстановили газоснабжение потребителей в Новой Москве

Фото: mchs.ru/moscow

В Новой Москве полностью восстановлено газоснабжение потребителей, которое было нарушено в результате утечки газа около Хованского кладбища, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"В 23.40 8 февраля газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Проведены контрольные подворовые обходы", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 12 часов 39 минут 8 февраля на пульт дежурного оператора службы "01" поступил сигнал о повреждении газовой трубы по адресу ТиНАО, около Хованского кладбища. В ходе дорожных работ трактор задел расположенную в грунте газовую трубу диаметром 159 мм.

Был создан штаб по ликвидации происшествия. В 14 часов 39 минут коммунальными службами была перекрыта задвижка и остановлена утечка газа. Работы по устранению аварии планировалось завершить до 22 часов. В 20 часов 19 минут повреждение стенки трубы газопровода было устранено. В 23.40 газоснабжение потребителей полностью восстановлено.

