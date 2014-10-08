На северо-востоке Москвы стена многоэтажки при сносе повредила провода

В СВАО стена сносимой многоэтажки повредила линию электропередач

На северо-востоке столицы при сносе расселенной многоэтажки стена строения обрушилась на линию электропередач, передает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел на улице Полярная. Накануне вечером там снесли расселенную многоэтажку.

Как рассказали M24.ru в департаменте строительства, сегодня будет установлена новая мачта освещения за счет средств компании-подрядчика.

Накануне столица лишилась шести жилых домов первого периода индустриального домостроения. Об этом сообщает департамент строительства Москвы. Полностью выполнить программу сноса, начатую 15 лет назад, планируется в 2016 году. В настоящее время осталось снести 238 домов.