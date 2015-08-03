Школьница погибла при попытке сделать эффектное селфи на железной дороге

Фото: m24.ru/Александр Авилов

14-летняя школьница погибла на железной дороге в Подмосковье при попытке сделать селфи. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло около 16.30 на станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги.

По предварительным данным, три несовершеннолетние подруги пришли на станцию, чтобы сделать эффектное селфи. Одна из них залезла на цистерну стоящего на станции грузового поезда, выпрямилась во весь рост и задела контактный провод. Получив удар током напряжением более 27 тысяч вольт, девочка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-релизе отмечается, что стремление сделать эффектное фото на опасных объектах наряду с "зацеперством" и играми в не предназначенных для этого местах являются главными причинами гибели и травмирования детей на железной дороге.

За полгода на железных дорогах в Центральной России погибли 556 человек, включая 25 детей. Еще 257 человек, в том числе 25 несовершеннолетних, получили тяжелые травмы.

Полиция выпустила памятку для любителей "опасного" селфи

Напомним, в мае этого года прогремела новость о том, что в Москве 21-летняя девушка выстрелила себе в голову и была тяжело ранена, пытаясь сфотографироваться с оружием. Москвичка на рабочем месте взяла пистолет, который оставил охранник фирмы, решила сделать селфи и нечаянно нажала на спусковой крючок.

В том же месяце ученик девятого класса в Подмосковье получил тяжелые травмы при попытке сделать селфи, забравшись на бетонные блоки. Подростка ударило током, после чего он упал с высоты и получил черепно-мозговую травму.

В июле девушка погибла в результате падения с моста на улице Тестовская в центре Москвы. По одной из версий, причиной смерти стала неудачная попытка сделать селфи на эстакаде.

Предполагается, что пользователь сможет делать селфи на фоне видов столицы, зафиксированных московскими камерами видеонаблюдения. Приложение укажет на карте точку, где нужно встать, чтобы камера могла сделать удачный снимок, после чего включится обратный отсчет до съемки. На полученный снимок можно будет наложить различные эффекты, отредактировать фон. Технология позволит москвичам, к примеру, делать селфи "с высоты птичьего полета".

Также предлагается размещать напоминания о смертельной опасности селфи на упаковках любых гаджето, с помощью которого можно сфотографировать самого себя. Будь то смартфон, планшет, фотоаппарат или палка для селфи.