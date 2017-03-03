Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2017, 09:50

Происшествия

Найдено тело второго погибшего при обрушении тоннеля на Калужском шоссе

Спасатели обнаружили тело второго рабочего, погибшего при обрушении конструкций в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось о находке его одежды. Тело извлекли из-под завалов в 09.33.

Строящийся тоннель обрушился днем 2 марта на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе. Предварительная причина происшествия – нарушение правил производства работ.

В результате обрушения два человека погибли и трое пострадали.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

О версиях случившегося и реакции властей, читайте в подробном тексте сетевого издания m24.ru.

ЧП Калужское шоссе тоннель

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика