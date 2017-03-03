Найдено тело второго погибшего при обрушении тоннеля на Калужском шоссе

Спасатели обнаружили тело второго рабочего, погибшего при обрушении конструкций в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось о находке его одежды. Тело извлекли из-под завалов в 09.33.

Строящийся тоннель обрушился днем 2 марта на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе. Предварительная причина происшествия – нарушение правил производства работ.

В результате обрушения два человека погибли и трое пострадали.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

