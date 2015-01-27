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27 января 2015, 12:15

Visa планирует присоединиться к национальной платежной системе России

Центробанк MasterCard национальная платежная система Visa НСПК

Фото: M24.ru

Компания Visa и национальная система платежных карт (НСПК) разослали банкам письмо, в котором объявили, что компания планирует присоединиться к национальной платежной системе России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Представитель компании Visa пояснил, что в последнее время банки задавали большое количество вопросов об участии Visa в НСПК. Он добавил, что договор пока не подписан.

"Договор находится в процессе согласования", - сообщил "Ведомостям" представитель ЦБ.

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Отметим, по закону все международные платежные системы должны до 31 марта передать НСПК обработку транзакций по картам внутри России. В противном случае им придется внести обеспечительный взнос в ЦБ в размере 25 процентов среднедневного оборота по картам системы за предыдущий квартал.

Пока договор о сотрудничестве с национальной системой платежных карт заключила только компания Mastercard.

Ранее MasterCard опровергла слухи о проблемах с работой в России. "MasterCard знает о слухах, которые распространяются в России в отношении функционирования платежных систем. Мы заверяем, что не существует каких-либо обстоятельств, негативно влияющих на работу сети MasterCard в России, мы продолжаем работать как значимый оператор платежной системы на российском рынке", - заявил топ-менеджер компании в России Илья Рябой.

Напомним, Федеральный закон о национальной платежной системе был принят Госдумой в 2011 году.

В апреле 2014 года было принято решение о создании национальной системы платежных карт. С ее помощью власти решили замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России. Согласно новым правилам, операционные и платежные центры должны обязательно находиться на территории России.

Закон о создании НСПК подписал 5 мая 2014 года президент России Владимир Путин. Закон вступил в силу с 1 июля.

Выпуск национальных карт планируется начать в декабре 2015 года. При этом международные платежные системы должны перейти на процессинг НСПК или внести взнос в Центробанк.

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