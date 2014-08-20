ЦБ отозвал лицензию по управлению инвестфондами компании "Гарант-Инвест"

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Центробанк России отозвал лицензию по управлению инвестиционными фондами у компании "Гарант-Инвест", входящей в одноименную финансово-промышленную корпорацию, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ.

По данным финансового регулятора, компания в течение полутора лет не оказывала лицензируемые услуги.

Финансово-промышленная корпорация "Гарант-Инвест" представляет собой группу предприятий, работающих в инвестиционной и банковской сферах, управлении коммерческой недвижимостью, а также розничной торговле.

В состав корпорации помимо управляющей компании входят банк "Гарант-Инвест", торговая сеть "Мой Магазин" и ряд структур, которые управляют торговым комплексом "Галерея-Аэропорт" и торговыми центрами "Коломенский", "Пражский Град", "РитейлПарк", а также торгово-развлекательным комплексом "Москворечье" и торгово-деловым комплексом "Тульский".