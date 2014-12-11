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11 декабря 2014, 13:36

Курс евро на пятницу вырос на 1,1 рубль, доллара - на 52 копейки

Центробанк курсы валют рост евро

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ России на пятницу, вырос на 1,1 рубль и составил 68,29 рубля. Доллар же подрос до 54,79 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Отметим, что ранее на этой неделе доллар и евро двигались разнонаправленно - во вторник первая валюта подорожала, а вторая, напротив, подешевела.

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Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля. Для ограничения темпов падения рубля ЦБ с начала декабря провел интервенции на сумму 4,526 миллиарда долларов США.

Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.В начале ноября Центробанк сообщал, что курс рубля должен стабилизироваться к концу года.

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