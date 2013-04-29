Спортивное общество ЦСКА празднует 90-летний юбилей

Фото: ИТАР-ТАСС

29 апреля исполняется 90 лет спортивному обществу ЦСКА. Одно из самых популярных и крупнейших спортивных обществ страны воспитало огромное количество олимпийских чемпионов и имеет сильные коллективы практически во всех командных видах спорта. М24.ru вспоминает историю ЦСКА.

27 апреля 1923 года вышел указ Революционного военного совета об учреждении Центральной спортивной организации Красной Армии – Опытно-показательной площадки всеобуча (ОППВ). Два дня спустя он был обнародован – с этого момент началась история ЦСКА.

Футбольный клуб ЦСКА, впрочем, отмечает сразу два дня рождения, поскольку считается, что армейцы ведут свою историю от Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС).

Первым серьезным испытанием для ОППВ стала Всеармейская спартакиада 1923 года. На ней соревновались в военном троеборье, футболе, пулевой стрельбе и легкой атлетике.

Футбольный ЦСКА. Фото: ИТАР-ТАСС

Общество собрало под своей эгидой очень большое количество клубов и объединений, но тремя ключевыми направлениями для ЦСКА стали футбол, хоккей и баскетбол.



Футбольный ЦСКА – один из самых популярных клубов страны. Он уступает по количеству болельщиков, пожалуй, только московскому "Спартаку". Армейцы семь раз выигрывали чемпионат СССР и трижды – чемпионат России. В 2005 году ЦСКА удалось завоевать престижный европейский трофей – Кубок УЕФА. Армейцы стали первопроходцами – ни одной российской команде ранее не удавалось выиграть второй по значимости трофей европейского клубного футбола.

Хоккейный ЦСКА является самый титулованным клубом страны в этом виде спорта. Армейцы 32 раза становились чемпионами СССР и 20 раз выигрывали Кубок европейских чемпионов. В 80-е годы первенство Советского Союза выигрывали только игроки в красно-синей форме, а состав сборной страны был почти полностью укомплектован хоккеистами ЦСКА.

Армейцы в ходе матча с "Динамо". Фото: ИТАР-ТАСС

Не отстал от собратьев и баскетбольный ЦСКА – 24 победы в чемпионате СССР, 20 побед в первенстве России, трижды чемпион Единой лиги ВТБ. Кроме того, ЦСКА является одним из самых титулованных клубов Европы – армейцы 6 раз выигрывали Евролигу (больше побед только у мадридского "Реала").

В отличие от другого знаменитого общества - "Динамо" – армейцам пришлось несколько раз менять название. В 1928 году ОППВ было преобразовано в Центральный дом Красной армии (ЦДКА). Под этим названием общество просуществало до 1946 года, когда Красную армию переименовали в Советскую армию. ЦДКА, соответственно, стало называться ЦДСА.

Спустя семь лет ЦДСА объединилось с обществом ВВС МВО, созданным вскоре после войны. Отныне ЦДСА стало носить название ЦСК МО – Центрального спортивного клуба министерства обороны.

Этторе Мессина и баскетболисты ЦСКА. Фото: ИТАР-ТАСС

В 1960 году общество пережило последнее переименование, которое дало ему название, существующее и поныне – Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).

Спортивное общество ЦСКА стало самым успешным (наряду с "Динамо") по количеству олимпийских чемпионов, выступавших за него. ЦСКА вырастило почти 500 победителей Олимпиад. Воспитанниками ЦСКА были знаменитый гимнаст Алексей Немов, футболист Григорий Федотов, фигуристка Ирина Роднина и многие другие звезды советского и российского спорта.