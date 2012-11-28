Форма поиска по сайту

28 ноября 2012, 19:06

Спорт

Московские армейцы добились победы над новокузнецким "Металлургом"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Металлургом" из Новокузнецка. Хозяева сумели отличиться первыми, но затем армейцы взяли нить в игры в свои руки и четырежды огорчили вратаря "Кузни".

Счет был открыт на девятой минуте встречи - Выглазов сумел забросить шайбу после того, как выкатился из-за ворот, сообщает "Р-Спорт". Спустя шесть минут усилиями Барбашева ЦСКА восстановил равновесие.

Во втором периоде ЦСКА полностью завладел игровым преимуществом, которое воплотил в гол Сергей Широков после передачи Павла Дацюка.

В заключительной двадцатиминутке армейцы забросили две шайбы - отличились Спруктс и Жарков, установив итоговый счет 4:1 в пользу "красно-синих".

ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции с 54 очками. Следующую встречу армейцы проведут 30 ноября в гостях против "Амура".

