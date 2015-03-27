Форма поиска по сайту

27 марта 2015, 21:30

Спорт

ЦСКА обыграл "Нижний Новгород" в матче Евролиги

Фото: ТАСС/Станислав Васильев

В очередном матче топ-16 баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезд обыграл "Нижний Новгород" со счетом 86:82.

"Красно-синие" провалили первую половину игры и позволили своему сопернику уйти в отрыв с разницей "+15". Однако в третьей четверти москвичи перехватили инициативу и выиграли десятиминутку со счетом 25:7. Кроме того, армейцы убедительно победили в борьбе за подборы – 40:25.

Самым результативным игроком в составе столичной команды стал Сонни Уимс, набравший 21 очко. У "Нижнего Новгорода" 21 бал себе в актив записал Тейлор Рочести.

ЦСКА следующий матч проведет 3 апреля на своем паркете с греческим "Олимпиакосом". После 12 матчей армейцы делят первое место в группе F с турецким клубом "Фенербахче-Улкер".

