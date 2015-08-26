Столичный ЦСКА переиграл "Спортинг" и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над португальским "Спортингом" и по сумме двух встреч вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. Ответный поединок, состоявшийся в подмосковных Химках, завершился со счетом 3:1.

На 36-й минуте счет открыл колумбийский нападающий Теофило Гутьеррес. Однако через пять минут после перерыва Сейду Думбия счет сравнял.

А на 72-й минуте все тот же Думбия вывел москвичей вперед. Точку в матче на 85-й минуте поставил Ахмед Муса. В добавленное время "Спортинг" остался в меньшинстве - красную карточку получил Жоау Мариу.

Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу лиссабонского клуба. "Спортинг" теперь продолжит выступление в групповом этапе второго по статусу еврокубка - Лиге Европы.

Добавим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев продлил свою неудачную серию – он пропустил в 31-м матче Лиги чемпионов подряд. В последний раз голкипер не пропускал в матче ЛЧ почти девять лет назад: 1 ноября 2006 года в матче против "Арсенала" в Лондоне.