24 января 2014, 01:36

ЦСКА нанес первое поражение "Реалу" в Топ-16 баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Вчера в четвертом туре Топ-16 баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА в домашнем матче нанес мадридскому "Реалу" первое поражение в сезоне, победив испанцев в Москве со счетом 85:71.

Первую четверть "красно-синие" завершили с солидным преимуществом в счете - "+13". Все что позволили москвичи в оставшееся время, так это сократить "Реалу" отставание до "+4". В концовке встречи ЦСКА прибавил и добился уверенной победы - 85:71.

Самым результативным игрокам матча в составе победителей стал Недад Крстич, который записал себе в актив 18 очков, шесть подборов и две передачи.

Стоит отметить, что проигрыш в Москве стал для "Реала" первым в этом сезоне как на внутренней, так и на международной арене. ЦСКА прервал победную серию испанской команды, которая насчитывала 31 матч.

Следующий матч Топ-16 Евролиги ЦСКА проведет в Мюнхене 30 января. Соперником "красно-синих" станет немецкая "Бавария".

