"Спартак" разгромил ЦСКА в московском дерби - 3:0

"Спартак" обыграл "ЦСКА" со счетом 3:0

Московский "Спартак" победил своих непримиримых соперников ЦСКА с разгромным счетом 3:0, тем самым вернув себе лидерство в премьер-лиге.

Игра проходила при подавляющем преимуществе "красно-белых". В первом тайме "Спартак" подводила реализация моментов: удар Кариоки отразил Акинфеев, Коста с близкого расстояния пробил рядом со штангой, а Мовсисян с метра не попал в пустые ворота.

На 42-й минуте счет был открыт - Озбилис открылся под навес с угла штрафной и с лету пробил мимо Акинфеева - 1:0 в пользу "Спартака".

Во второй половине встречи картина игры не изменилась. На 52-й минуте Дмитрий Комбаров замкнул передачу Жоао Карлоса и увеличил преимущество подопечных Карпина - 2:0.

Спустя семь минут счет стал разгромным. Комбаров прорвался по флангу и навесил в штрафную ЦСКА, где первым к мячу подоспел Паршивлюк. Защитник "Спартака" поймал Акинфеева на противоходе - 3:0.

Армейцы пытались забить хотя бы гол "престижа", но у них в атаке не получалось ровным счетом ничего. В помощь Мусе были вызваны со скамейки запасных Базелюк, Миланов и Витиньо, но даже в таком "сверхатакующем" составе "красно-синие" ни разу серьезно не потревожили Песьякова.

До сегодняшней игры, после восьми туров чемпионата России, ЦСКА находился на первой строчке турнирной таблицы. Спартаковцы шли на четвертом месте, но отставали от армейцев всего на три очка.

Дерби двух знаменитых московских команд состоялось на стадионе "Локомотив". Матчи этих команд считаются играми повышенной степени риска - фанаты обоих клубов относятся друг ко другу, мягко говоря, нетерпимо. Порядок во время этой игры обеспечивали 1,7 тысячи полицейских.

Это уже второе поражение ЦСКА на этой неделе со счетом 0:3. Первое было в Мюнхене от "Баварии" в матче Лиги чемпионов.