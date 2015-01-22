ЦСКА подписал контракт с шведским нападающим Алиевым

Алибек Алиев. Фото: pfc-cska.com

Московский ЦСКА подписал контракт со шведским нападающим Алибеком Алиевым. Соглашение рассчитано на 5 лет, форвард уже прошел медосмотр в столичном клубе, сообщает пресс-служба "красно-синих".

18-летний нападающий юношеской сборной Швеции ранее выступал за "Эльфсборг".

Алиев прибудет в расположение клуба в ходе второго тренировочного сбора, который начнется 26 января испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре.

Отметим, что в составе армейцев уже выступает один швед - защитник Понтус Вернблум. Другой шведский игрок - Расмус Эльм - покинул стан ЦСКА из-за тяжелого заболевания, которое поставило под угрозу его спортивную карьеру.

Позднее Эльм подписал контракт со шведским клубом "Кальмар".