Московский ЦСКА набрал первые очки в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский ЦСКА набрал первые очки в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы на своем поле сыграли вничью с английским клубом "Манчестер Сити" - 2:2.

Поединок прошел при пустых трибунах, поскольку УЕФА наложил санкции на ЦСКА за расистские кричалки фанатов и драку с поклонниками "Ромы" в выездном матче первого тура.

Гости активнее начали встречу и на 29-й минуте добились своего. Эдин Джеко убежал один на один с Игорем Акинфеевым, но не стал бить, а откатил мяч абсолютно свободному Серхио Агуэро, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Спустя десять минут Джеймс Милнер увеличил преимущество "горожан", замкнув прострел Агуэро.

Во втором тайме москвичи завладели инициативой и сумели ликвидировать отставание в счете. На 65-й минуте Сейду Думбия замкнул прострел Ахмеда Мусы, а за несколько минут до конца матча Бибрас Натхо реализовал пенальти, назначенный за снос Думбия. Итоговый счет встречи - 2:2.

Таким образом, ЦСКА набирает одно очко, но остается на последней строчке в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что собственный антирекорд обновил голкипер армейцев Игорь Акинфеев. Он пропускает уже в 24-м матче Лиги чемпионов подряд.