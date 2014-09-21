Форма поиска по сайту

21 сентября 2014, 15:30

ЦСКА обыграл "Локомотив" в столичном дерби

Фото: ИТАР-ТАСС

На "Арене Химки" состоялось столичное дерби между ЦСКА и "Локомотивом". Победу в противостоянии одержали футболисты "красно-синих", благодаря мячу Ахмеда Мусы.

Единственный мяч в поединке был забит на 33-й минуте. Муса получил снаряд в штрафной и сразу же пробил, но попал в одного из защитников "Локомотива". Однако мяч вновь отскочил к нападающему ЦСКА, которому оставалось только поразить пустой угол ворот.

"Железнодорожники" пытались отыграться, самый лучший шанс был у Александра Самедова, но полузащитник "Локомотива", выйдя один на один с Игорем Акинфеевым, пробил мимо ворот.

Итоговый счет встречи - 1:0 в пользу ЦСКА, таким образом, армейцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. "Железнодорожники" остаются на 10-м месте.

