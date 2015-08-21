Время перемен: стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

24 августа стартует очередной сезон Континентальной хоккейной лиги. Он начнется поединком между ЦСКА и СКА, который пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Самые яркие события межсезонья и ожидания от будущего сезона – в материале m24.ru.

Для начала вспомним ключевые события минувшего межсезонья, которое принесло немало громких новостей.

Возрождение "Спартака"

Ключевым событием, безусловно, стало возвращение в КХЛ легендарного московского "Спартака". В последние годы "красно-белые" не могли похвастаться большим финансированием и прозябали в глубинах турнирной таблицы регулярного чемпионата. Однако на плаву "Спартак" кое-как, но держался. До позапрошлого сезона, когда клуб окончательно добило банкротство главного спонсора – "Инвестбанка", у которого отозвали лицензию.

Впрочем, московский коллектив выбыл из главной хоккейной лиги страны всего на год. В это межсезонье команда вернулась в число участников КХЛ, собрав под своими знаменами выходцев из прекратившего существование "Атланта", приправленных игроками из ВХЛ.

В столице стартовал Кубок мэра Москвы по хоккею

Обновленный "Спартак" весьма неплохо себя показал в предсезонке, выиграв сразу два трофея. В том числе и Кубок мэра Москвы по хоккею, где его соперниками были не кто-нибудь, а ЦСКА с "Динамо", которые уж никак не назовешь клубами второго эшелона.

Как поведет себя команда на длинной дистанции регулярного чемпионата - не ясно, но сильный "Спартак" лиге нужен, так что болельщический интерес "красно-белым" обеспечен.

Расставание Быкова со СКА

А вот Вячеславу Быкову, знаменитому тренеру и творцу Квебека-2008 пришлось покинуть Санкт-Петербург. Наставник, который привел СКА к первому Кубку Гагарина, пришелся не ко двору и ушел на вольные хлеба. Как и его верный помощник Игорь Захаркин. Тот, правда, уже определился с будущим и ушел в "Салават Юлаев".

На место Быкова был призван "попыливший" в прошлом сезоне в "Барысе" Андрей Назаров. Он известен не только своими тренерскими качествами, но и умением попадать в различные неприятные ситуации: то журналиста обидит, то с болельщиками драку затеет, то покажет неприличный жест трибунам.

Не успел Назаров перейти в СКА, как уже отметился в громком скандале - якобы избил бывшего врача команды Козлова.

В этой истории пока больше темных пятен, чем светлых: совершенно непонятно, было ли избиение, какова роль Козлова в случившемся и с чего бы вообще Назарову трогать врача, которого он сам и уволил. Но вынуждены констатировать, очередной инцидент, который не добавляет тренеру положительной популярности, все же случился.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отъезд молодых звезд

Континентальная хоккейная лига потеряла ряд перспективных молодых хоккеистов, которые уехали покорять просторы НХЛ. Перечислять все фамилии не имеет смысла, но несколько имен однозначно заслуживают включения в список "потери лиги".

Во-первых, это касается Панарина и его партнера по СКА Тихонова. В этом году они выйдут на лед в составе "Чикаго". И стоит признать, шансы молодых звезд закрепиться в основе "Блэкхоукс" очень неплохие.

Во-вторых, Плотников покинул ярославский "Локомотив" и перебрался в "Питтсбург". Рядом с такими мастерами клюшки, как Сидни Кросби и Евгений Малкин, молодому таланту будет намного проще раскрыться.

В-третьих, защитник Медведев, который попробует свои силы в "Филадельфии". Его нещадно критиковали за игру в обороне в составе сборной России, но для КХЛ это большая потеря. Все-таки не так у нас много хороших защитников. Наоборот, их очень и очень не хватает.

Фавориты сезона

В глобальном плане вряд ли что-то серьезно поменяется по сравнению с предыдущим сезоном. Традиционными фаворитами считаются СКА, ЦСКА, "Салават Юлаев" и магнитогорский "Металлург". Специалисты видят большой потенциал у московского "Динамо" и финского "Йокерита".

Несколько ослаб "Ак Барс", который укомплектовал состав молодыми перспективными игроками, но зато усилились "Трактор" и "Авангард".

Пока неизвестно и неясно, как себя проявит московский "Спартак". С одной стороны, он едва ли не лучше всех выступил в ходе предсезонных турниров, с другой - все-таки клуб составлен из экс-игроков "Атланта", а тот в регулярке не блистал.

Нельзя сбрасывать со счетом и "Северсталь" с "Барысом". Так или иначе грядущий сезон готовит нам немало сюрпризов.