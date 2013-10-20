ЦСКА в гостях обыграл пражский "Лев" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над пражским "Львом". Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первая шайба в матче была заброшена на 8-й минуте. Ее автором стал Морозов, прокатившийся за воротами "Льва" и с "пятачка" пославший снаряд под перекладину.

На 23-й минуте хозяевам удалось восстановить равновесие - Ржепик добил шайбу в сетку после того, как Станя не смог ее зафиксировать.

Победный гол был забит на 41-й минуте. Жарков в контратаке поразил ворота "Льва". Итоговый счет встречи - 2:1 в пользу ЦСКА.

После этой победы армейцы поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.