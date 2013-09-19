"Две трешки": ЦСКА и "Зенит" неудачно стартовали в Лиге Чемпионов

ЦСКА уступил "Баварии" со счетом 0:3

В ночь с 18 на 19 сентября завершился 1-й тур футбольной Лиги Чемпионов. Российские клубы выдали на двоих худший старт в еврокубках за последние пять лет. О причинах такого неудачного начала в самом престижном клубном турнире Старого Света и шансах наших клубов на выход в плей-офф – в материале M24.ru.

"Фалькао к нам не поедет!" – в сердцах бросил болельщикам главный тренер "Спартака" Валерий Карпин два с половиной года назад, объясняя причины разгромного – со счетом 2:5 – поражения от "Порту" в четвертьфинале Лиги Европы. Отказ Фалькао от переезда в Россию наставник "красно-белых" объяснил неудачным выступлением "Зенита", которому "отгрузил трешку" голландский "Твенте". Эти слова сначала были подхвачены журналистами, а затем стали настоящим спортивным мемом.

Самое время вспомнить ту лужниковскую "нетленку" сейчас, когда оба российских клуба в Лиге Чемпионов начали с тех самых "трешек", на которые так сетовал в свое время Карпин.

Чемпиону страны – московским армейцам – выпал крайне нелегкий жребий в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Подопечные Леонида Слуцкого должны будут помериться силами с "Баварией", "Манчестером Сити" и чешской "Викторией Пльзень". В этой группе два явных фаворита – действующие обладатели трофея мюнхенцы и клуб из Манчестера, которому необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за прошлогоднее фиаско в еврокубках. Тогда английский клуб занял последнее место в группе, не одержав ни одной победы.

Кейсуке Хонда. Фото: ИТАР-ТАСС

"Красно-синим" выпало начинать групповой турнир в Мюнхене против "Баварии" – не самый удачный вариант для набора очков уже в первом туре. Задолго до стартового свистка было ясно, что если армейцы сумеют увезти хотя бы очко из Германии – это будет настоящей сенсацией. У ЦСКА не могли принять участия в игре травмированные Дзагоев, Думбия, Марио Фернандес и Эльм, в то время как потери "Баварии" были не такими тяжелыми для сбалансированного состава мюнхенцев – Мартинеса и Гетце наставнику клуба Хосепу Гвардиоле было кем заменить.

Матч получился настолько односторонним, что трудно даже назвать хотя бы один действительно опасный момент у ворот "Баварии". Их просто не было. Цифры в итоговом протоколе не отражают всей картины происходившего в тот вечер на поле – армейцы нанесли пять ударов в створ ворот, но все они были неопасными. Пожалуй, самую большую угрозу для ворот Нойера таил в себе дальний выстрел Тошича, но он случился уже в конце встречи, когда команды откровенно доигрывали матч, а игроки "Баварии" перемещались по полю пешком.

Немцы играли далеко не в полную силу, но даже этого им оказалось достаточно, чтобы разгромить ЦСКА, которому отчаянно не хватало в атаке креативного распасовщика – сказалось отсутствие Алана Дзагоева. Муса раз за разом терял мяч в не самых сложных ситуациях, а однажды, отобрав снаряд у вратаря, мог пробить по пустым воротам, но предпочел отдать пас пяткой на защитника "Баварии".

"Бавария" не испытывала никаких проблем с созданием голевых моментов, но, как показалось, не слишком к этому и стремилась. Быстро поведя в счете – на 4-й минуте ошибся Акинфеев, не сумевший отбить не самый сложный удар со штрафного – мюнхенцы совершенно успокоились и гораздо больше времени тратили на "тренировочную" перепасовку, не угрожая непосредственно воротам.

Ахмед Муса. Фото: ИТАР-ТАСС

Самое интересное: усилить игру Слуцкому было, по сути, некем. Все три замены, который произвел наставник ЦСКА в этом матче, были "атакующими", но не возымели никакого эффекта. Тошич ожидаемо заменил Витиньо, еще не успевшего как следует адаптироваться в России, а появление Базелюка и Миланова можно было расценивать только как шаг отчаяния – может, у них хоть что-нибудь получится создать у ворот "Баварии"? Не получилось… 0:3.

Этот матч очень напомнил другую игру, которая состоялась почти 12 лет назад. Тогдашний законодатель мод российского футбола "Спартак" играл в гостях с пражской "Спартой" и уступил 0:2. За всю игру "красно-белые" не смогли создать ничего опасного у ворот Чеха. Как заявил главный тренер "Спартака" Олег Романцев на послематчевой пресс-конференции, у команды не получилось только одно – сыграть в футбол.

"Зенит" начал групповой этап со встречи в Мадриде с местным "Атлетико". В прошлом году клуб из Мадрида уже встречался с российской командой – и уступил "Рубину" в 1/16 финала Лиги Европы.

Впрочем, в этом году клуб из Мадрида выглядит намного солиднее – одержав четыре победы на старте испанского чемпионата, "Атлетико" делит первое место с "Барселоной". Экзамен с "Зенитом" они тоже не провалили.

У "сине-бело-голубых" тоже имелись потери перед матчем, из-за чего состав "Зенита" трудно было назвать оптимальным. Самой главной из них было отсутствие Широкова, который получил травму в матче чемпионата против "Терека". Зато в состав вернулся Халк, что способно было добавить команде мощи в атакующих действиях.

Халк. Фото: ИТАР-ТАСС

Но получилось иначе. Без опального полузащитника, который продолжает воевать с фанатами "Зенита", у клуба мало что получалось в нападении. Моменты у ворот испанцев возникали – "Атлетико" не "Бавария" – но и "Зениту" пришлось отбиваться от атак испанцев, намного более яростных, чем методичное наступление мюнхенцев на оборонительные редуты армейцев.

"Зенит" превзошел "Атлетико" в игровом отрезке с 50-й по 60-ю минуты, когда отличился Халк и попал в перекладину со штрафного Кержаков. Все остальное время "сине-бело-голубые" сдерживали натиск "матрасных" (прозвище "Атлетико").

Раньше фанаты петербургского клуба постоянно сетовали на наличие в составе Бруно Алвеша, которому дали незавидное прозвище "Трешкин", как раз после крылатых фраз Карпина. Алвеш, действительно много ошибавшийся в матчах за "Зенит", уже защищает цвета "Фенербахче", но ситуация в обороне команды Спаллетти так и не улучшилась. В матче с мадридцами особенно отличился Нету, который стал прямым виновником первого пропущенного мяча, когда не смог удержать "своего" футболиста после подачи углового.

Вообще, у "Зенита" уже начинает создаваться традиция: если групповой турнир Лиги Чемпионов начинается с гостевого матча против испанской команды, российский гранд обязательно пропускает три мяча. В прошлом году "Зенит" был разгромлен "Малагой" со счетом 3:0 в матче, сценарий которого практически полностью был повторен спустя год в матче с "Атлетико". Правда, на этот раз петербуржцам удалось забить. Но сходство становится очевидным, если вспомнить, что тот же самый Халк, отличившийся накануне, потряс перекладину в матче с "Малагой".

Витсель в матче против "Малаги". Фото: ИТАР-ТАСС

Начало группового этапа в этом розыгрыше Лиги Чемпионов получилось еще более неудачным, чем в прошлом. Тогда в двух стартовых матчах "Спартак" и "Зенит" также потерпели поражения, но российские клубы забили на мяч больше – "красно-белые" уступили "Барселоне" со счетом 3:2. Та же разница мячей – 2-6 – наблюдалась и в сезоне 2009/2010, когда ЦСКА и "Рубин" проиграли стартовые матчи "Вольфсбургу" и киевскому "Динамо".

В целом, у "Зенита" – неплохие шансы на выход из группы. С выздоровлением Широкова Спаллетти может рассчитывать на улучшение атакующей игры, а соперники петербуржцев – "Атлетико", "Порту" и "Аустрия" – отнюдь не выглядят непобедимыми. При удачном стечении обстоятельств, прежде всего, в матчах с "Порту", "сине-бело-голубые" могут побороться и за первое место в группе.

ЦСКА же вряд ли сумеет преодолеть барьер группового этапа. У "Виктории Пльзень" подопечные Слуцкого обязаны выигрывать, но бороться с "Баварией" и "Манчестер Сити" можно лишь при наличии "длинной" скамейки запасных и отсутствии травмированных. ЦСКА же пополняет свой лазарет с завидной регулярностью.

Впрочем, если армейцы сумеют оказать достойное сопротивление "Баварии" в домашнем матче и справиться с линией нападения "Манчестер Сити", то успех не заставит себя ждать. А выход в следующий этап Лиги Чемпионов – это не только призовые, но и престиж. И как знать, может, именно выход российских клубов в плей-офф Лиги Чемпионов заставит маститых футболистов обратить свой взор в сторону российского чемпионата. И тогда Фалькао к нам все-таки поедет.

Василий Макагонов