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Спорт

18 августа 2014, 15:58

В РФС признали пенальти в дерби ЦСКА-"Спартак" ошибочным

ЦСКА футбол Спартак ошибки пенальти Валентин Иванов

Фото: ИТАР-ТАСС

Пенальти в столичном дерби между "Спартаком" и ЦСКА, назначенный арбитром Владиславом Безбородовым, был ошибочным. Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Валентин Иванов, передает "Спорт-Экспресс".

"Посмотрел этот эпизод после окончания матча еще раз. Поговорил с арбитром, судившим встречу, и с инспектором, работавшим на этой игре. У нас у всех мнение одинаковое. Это симуляция! Только потому высказываюсь публично. В противном случае так поступать не стал бы, а подождал бы решения экспертной комиссии", - сказал Иванов.

Он также отметил, что в данной ситуации вина за ошибочное назначение пенальти лежит не на главном арбитре встречи, а на его ассистенте, который находился за воротами. По его словам, Безбородов доверился дополнительному судье, который взял на себя принятие решения, что, тем не менее, не ставит под сомнение квалификацию главного судьи матча.

Напомним, единственный гол в ворота армейцев на 61-й минуте "красно-белые" забили с одиннадцатиметрового удара, назначенного после падения в штрафной армейцев спартаковского защитника Сергея Паршивлюка. Пенальти уверенно реализовал Дмитрий Комбаров. Эта победа над ЦСКА позволила "Спартаку" выйти на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

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