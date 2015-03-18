Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта 2015, 11:30

Спорт

"Арсенал" проведет матч против ЦСКА в Москве дублирующим составом

Фото: arsenaltula.ru

Тульский "Арсенал" проведет матч 20-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА дублирующим составом. Об этом заявил главный тренер "красно-желтых" Дмитрий Аленичев, передает официальный сайт клуба.

"Матч стал бы настоящим праздником для Тулы, 20-тысячный стадион был бы заполнен до отказа. Однако Тулу лишили грандиозного праздника. Считаю это откровенным неуважением к многочисленным любителям футбола и моей команде. В сложившейся ситуации, не нарушая регламента проведения соревнований, я принял решение выставить на матч с ЦСКА дублирующий состав", - заявил Дмитрий Аленичев.

Ранее M24.ru сообщало, что матч 20-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и ЦСКА перенесен из Тулы на Малую арену столичного стадиона "Локомотив". Это связано с плохим качеством газона в Туле.

Ссылки по теме


Встреча запланирована на 21 марта и должна начаться в 16.30. Резервными стадионами у "Арсенала" заявлены "Арена Химки" и "Локомотив" в Черкизове.

При этом "Арсенал" рассматривал вариант переноса встречи на резервный день и даже обратился с таким предложением к ЦСКА, но в РФПЛ решили, что оснований для переноса в данном случае не было.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
ЦСКА Арсенал Дмитрий Аленичев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика