ЦСКА разгромило "Динамо" в московском дерби - 6:3

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве состоялось хоккейное дерби между двумя столичными командами - ЦСКА и "Динамо". В напряженном противостоянии сильнее оказались "красно-синие", одержавшие победу со счетом 6:3.

В первом периоде небольшое игровое преимущество было на стороне подопечных Джона Торчетти. На 10-й минуте встречи ЦСКА открыл счет - Радулов завез шайбу за ворота и выполнил пас на Прохоркина. С первым броском Еременко справился, но отбил шайбу прямо перед собой и игрок армейцев протолкнул ее в ворота.

Спустя три минуты "красно-синие" удвоили преимущество - Прохоркин отдал пас из-за ворот, и Зубов с "пятачка" отправил шайбу мимо Еременко.

"Бело-голубые" отнюдь не собирались сдаваться и еще до перерыва отквитали одну шайбу усилиями Бабенко.

Вторая двадцатиминутка прошла в равной борьбе. Сначала армейцы забросили третью шайбу - дубль сделал Прохоркин. Подопечные Знарока некоторое время не могли наладить игру и чуть было не пропустили четвертый гол, но под конец периода ситуация на площадке коренным образом изменилась.

На 37-й минуте Цветков сократил отставание в счете, отличившись после отличной передачи из-за ворот в исполнении Комарова, а спустя минуту он оформил дубль, мощным броском не оставив шансов Стане.

В третьем периоде армейцы смогли "дожать" противника. На 46-й минуте хет-трик сделал Прохоркин, "парашютом" отправивший шайбу за спину Еременко. Спустя минуту Сапрыкин увеличил разрыв в счете, а за две минуты до конца встречи Зубов установил окончательный счет в матче - 6:3 в пользу ЦСКА.

"Динамо" потерпело первое поражение в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ и остается на втором месте с 15 очками после 6 игр, ЦСКА набирает 10 очков и поднимается на шестую позицию в Западной Конференции.