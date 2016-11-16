ЦСКА впервые проиграл в Евролиге после победы в турнире

Фото: ТАСС/Сергей Апенькин

Московский ЦСКА проиграл турецкой "Дарюшафаке" в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Это первое поражение для армейцев в текущем розыгрыше турнира.

Встреча состоялась 16 ноября в Стамбуле и завершилась со счетом 91:83 в пользу хозяев паркета. Самыми результативными в составе победителей стали Джеймс Андерсон (20 очков) и Брэд Уонамейкер (18). Армейцам по 17 очков принесли Нандо де Коло и Кори Хиггинс.

В начале игры хозяева повели со счетом 13:0. "Дарюшафака" реализовала 10 бросков с игры из 13, и по итогам первой четверти и вела 30:18.

Во второй четверти турки сохранили преимущество в 12 очков – 49:37. К концу третьей – ЦСКА сократил отставание до одного очка, но в итоге хозяева вновь захватили преимущество. Матч завершился победой хозяев.

ЦСКА до матча в Стамбуле выиграл 13 встречь в Евролиге и оставался единственной командой, не проигравшей ни одного матча в сезоне. Следующий матч в турнире армейцы проведут в пятницу в Москве с литовским "Жальгирисом".