Московские армейцы разгромили "Барыс" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный ЦСКА одержал крупную победу над казахстанским "Барысом" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. На 41-й минуте отличился Александр Радулов, совершивший сольный проход.

Спустя десять минут Зайнуллин удвоил преимущество "красно-синих", а на последней минуте встречи Григоренко поразил пустые ворота "Барыса", когда гости заменили вратаря на шестого полевого игрока.

После этой победы ЦСКА набрал 43 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.