ЦСКА разгромил ХК Сочи в гостевом матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московские армейцы одержали разгромную победу над дебютантом Континентальной хоккейной лиги ХК Сочи. Поединок завершился со счетом 6:2.

Счет во встрече был открыт на 14-й минуте. Александр Радулов удачно поборолся за шайбу на "пятаке" и с близкого расстояния отправил ее в сетку ворот хозяев. Спустя четыре минуты форвард оформил дубль благодаря очень точному кистевому броску.

Во второй двадцатиминутке сочинцы сумели отыграть один гол. На 29-й минуте хозяева разыграли комбинацию, в результате которой Игорь Игнатушкин поразил ворота "красно-синих".

Однако разница в классе команд была слишком очевидной. Армейцы не позволили противнику претендовать на очки. В третьем периоде подопечные Дмитрия Квартальнова сразу же взяли инициативу в свои руки.

Голы Никиты Зайцева и Игоря Волкова фактически сняли все вопросы о победителе матча. Затем Ян Муршак реализовал буллит, а под занавес поединка Стефан да Коста и Игорь Григоренко разыграли комбинацию, которую последний завершил точным броском.

На последней минуте игры Олег Сапрыкин реализовал большинство и установил окончательный результат матча - 6:2 в пользу ЦСКА.

Таким образом, "красно-синие" набирают 48 очков и остаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.