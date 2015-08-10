Спорт за неделю: новый тренер сборной России и ЧМ по водным видам спорта

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Назначение нового тренера сборной России и итоги чемпионата мира по водным видам спорта, 4-й тур премьер-лиги и анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике m24.ru.

Тренер для сборной

Сборная России по футболу, "покинутая" итальянцем Фабио Капелло, наконец-то обрела нового главного тренера. Им стал наставник московских армейцев Леонид Слуцкий. Тренер "красно-синих" будет совмещать оба поста, однако зарплату будет получать только в ЦСКА.

Известно, что соглашение рассчитано до конца отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. В дальнейшем оно может быть пролонгировано, в случае если сборная России выйдет в финальную стадию турнира. При этом если сборная попадет на Евро, то Слуцкий получит денежный бонус за работу, размер которого не разглашается.

"Мы неоднократно говорили, что национальную сборную должен возглавить российский тренер. Учитывая успешную и эффективную работу Слуцкого в ЦСКА, считаю, что именно он является тем специалистом, которому будет по силам выполнить задачу выхода на чемпионат Европы 2016 года", – заявил министр спорта России Виталий Мутко.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

На данный момент в отборочном цикле к чемпионату Европы сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

Стоит отметить, что последним "отечественным" руководителем сборной был Александр Бородюк, который исполнял обязанности главного тренера с 1 января по 9 июля 2006 года.

"Зенит" и ЦСКА идут без потерь

В Российской футбольной премьер-лиге прошло уже 4 тура, и в чемпионате определилась группа лидеров. Стопроцентный показатель по набранным очкам имеют только две команды – "Зенит" и ЦСКА. В прошедшие выходные футболисты петербургского клуба нанесли поражение "Уфе" – 1:0.

Армейцы на своем поле оказались сильнее пермского "Амкара" – 2:0. Тандем лидеров преследуют два столичных клуба – "Локомотив" и "Спартак". Стоит отметить удачную игру девятикратных чемпионов в нынешнем сезоне.

Под руководством Дмитрия Аленичева "красно-белые" уже трижды сыграли на "ноль", что для команды, много лет испытывающей проблемы в обороне, очень неплохой показатель. Вот и в 4 туре "Спартак" оставил свои ворота на замке в игре с "Крыльями Советов".

Результаты 4-го тура:

"Терек" - "Мордовия" – 0:0

"Урал" - "Локомотив" – 1:3

"Анжи" - "Динамо" – 2:3

ЦСКА - "Амкар" – 2:0

"Уфа" - "Зенит" – 0:1

"Крылья Советов" – "Спартак" - 0:2

Тотальное превосходство в синхронном плавании

В воскресенье в Казани завершился чемпионат мира по водным видам спорта. В общекомандном зачете сборная России заняла третье место с девятью золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

Выиграла общий зачем сборная Китая (15 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых), вторыми стали американцы (13,14, 6).

Восемь золотых наград из девяти сборной России принесли синхронистки и синхронист. Так, Александр Мальцев стал единственным мужчиной в составе сборной России, которому удалось подняться на первую строчку. Он выиграл произвольную программу в микст-дуэте с Дариной Валитовой, став, таким образом, первым российским синхронистом, победившим на мировом первенстве по водным видам спорта.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Отметим также Светлану Ромашину и Наталью Ищенко, которые завоевали по три золотые медали и победили в двух программах в дуэте и в сольных выступлениях. Кроме того, россиянки выиграли групповые соревнования в обеих программах.

Последнее золото для сборной России завоевала лидера сборной России по плаванию Юлия Ефимова, вернувшаяся в спорт после дисквалификации за употребление допинга. Победила Ефимова в заплыве на 100 метров брассом и стала третьей на 50 метрах тем же стилем. При этом россиянки провалили эстафету, не пробившись в финал. После этого Ефимова высказалась за отставку руководства Всероссийской федерации плавания.

ЦСКА идет дальше в Лиге чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский ЦСКА на выезде оказался сильнее чешской "Спарты" и вышел в раунд плей-офф турнира. Поединок, проходивший в Праге, завершился со счетом 3:2.

Хозяева поля быстро повели в счете – на 6-й минуте отличился Ладислав Крейчи, а на 16-й – Кехинде Фатаи.

Однако подопечные Леонида Слуцкого не сдались и, проявив волевые качества, не только сравняли счет, но и вырвали победу. Один мяч армейцы отыграли еще до перерыва благодаря удачным действиям Ахмеда Мусы. На 51-й минуте форвард оформил дубль, а на 78-й минуте Алан Дзагоев забил третий мяч в ворота "Спарты".

Столичный ЦСКА одержал волевую победу над чешской "Спартой"

Первая встреча этих команд, прошедшая 28 июля в Химках, закончилась со счетом 2:2. Таким образом, в следующий этап турнира вышел ЦСКА. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоялась 7 августа. ЦСКА достался лиссабонский "Спортинг".

Добавим, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев продлил свою неудачную серию – он пропускает в 29-м матче Лиги чемпионов подряд.

Что посмотреть на этой неделе

Пятый тур Российской футбольной премьер-лиги стартует в пятницу, 14 августа и сразу же с московского дерби - ЦСКА - "Спартак". Начало поединка запланировано на 21.30 на "Арене Химки".

На следующий день непростой поединок предстоит действующему чемпиону России – "Зениту". Подопечные Андре Виллаш-Боаша на своем поле примут "Краснодар". В других матчах тура сыграют: