09 ноября 2014, 15:25

Спорт

"Динамо" с минимальным счетом обыграло ЦСКА в столичном дерби

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги дома обыграло ЦСКА. Поединок, прошедший в Химках, закончился с минимальным счетом - 1:0.

"Динамо" могло забить еще в конце первой половины игры. Судья назначил пенальти в ворота армейцев, но Акинфеев парировал удар полузащитника "бело-голубых" Матье Вальбуэна.

Однако сразу же после перерыва хозяева все-таки открыли счет в матче - отличился Александр Кокорин, который воспользовался суматохой в штрафной ЦСКА и отправил мяч в самый угол ворот "красно-синих".

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В то же время "Динамо" поднялось на пятую строчку. В следующем матче "бело-голубые" сыграют в Химках с грозненским "Тереком", а ЦСКА на выезде встретится с "Краснодаром".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
ЦСКА Динамо дерби

