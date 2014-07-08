Столичный ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в товарищеском матче

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Столичный ЦСКА не смог обыграть в товарищеском матче футбольный клуб "Уфа". Поединок, прошедший на стадионе "Октябрь" в Москве, завершился со счетом 1:1.

Армейцы смогли распечатать ворота уфимской команды в начале игры. На 11-й минуте Понтус Вернблум выиграл верховую борьбу в штрафной площади после подачи углового и переправил мяч в сетку. До перерыва "красно-синие" владели безоговорочным преимуществом, однако больше забить не смогли.

"Уфа" отыгралась во второй половине игры. За 10 минут до финального свистка экс-армеец Антон Заболотный на левом фланге атаки ушел от Марио Фернандеса, сместился в центр и с линии штрафной мощно пробил в ближний верхний угол. За оставшееся время москвичи пытались забить победный мяч, но гости уверенно сдерживали атакующие действия подопечных Леонида Слуцкого.

Напомним, что футбольный клуб "Уфа" в предстоящем сезоне дебютирует в Российской Премьер-лиге.