Форвард Алексей Зозулин подписал новый контракт с баскетбольным ЦСКА

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Форвард Алексей Зозулин заключил новое соглашение с баскетбольным ЦСКА, сообщает пресс-служба столичной команды.

Контракт 31-летнего Зозулина подписан по схеме "1+1". С 2012 года баскетболист принял участие в 45 матчах "красно-синих" (9 - в стартовом составе), проводя на паркете в среднем 7,3 минуты, за которые набирал 1,6 очка, делал 1 подбор, 0,4 передачи, при этом реализовал 41,1% трехочковых (12 из 29).

"Алексей умеет усердно трудиться и обладает опытом выступления за ЦСКА на протяжении двух сезонов. Мы встречались в Москве, и я увидел желание бороться и помогать команде в будущем. Предвкушаю возможность поработать с Алексеем", - заявил новый главный тренер клуба Димитрис Итудис.

В свою очередь, Зозулин рассчитывает, что в предстоящем сезоне будут больше времени проводить на площадке. "Думаю, в предстоящем сезоне заработаю шанс чаще появляться на паркете. Не хочу оставаться исключительно на скамейке запасных, рассчитываю доказать новому тренеру, что могу помогать команде не только на тренировках", - отметил игрок.

Напомним, что в середине июня баскетбольный ЦСКА возглавил греческий тренер Димитрис Итудис. На посту наставника армейцев он сменил итальянца Этторе Мессину, с которым "красно-синие" в прошлом сезоне выиграли лишь один турнир - Единую лигу ВТБ.