Столичный ЦСКА в гостевом поединке уступил "Северстали"

Фото: Анна Юргенсон

Столичный ЦСКА уступил череповецкой "Северстали" в гостевом поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 1:2.

Счет в поединке был открыт на 10-й минуте усилиями Сергея Монахова. Однако под занавес первого периода Ян Муршак восстановил равновесие в счете.

Впрочем, хозяева, расположившиеся в подвале турнирной таблицы, не горели желанием проигрывать очередной матч. На 41-й минуте Павел Бучневич вновь вывел "Северсталь" вперед.

Эта шайба оказалась последней в поединке. Таким образом, ЦСКА терпит поражение со счетом 1:2 от клуба, расположившегося на последней строчке в Западной конференции.

Однако поражение не повлияло на турнирные перспективы армейцев. ЦСКА остается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

У "красно-синих" 37 очков в 18 матчах.